Промени в пенсионното осигуряване: Как ще се управляват парите ни?

Промяна на модела на втория пенсионен стълб и създаване на мултифондове – такива законодателни предложения се очаква да бъдат внесени в Народното събрание. Предвижда се частните пенсионни фондове да могат да инвестират в инфраструктура, модел, какъвто действа в почти цяла Европа. Какво значи това за всеки един човек, който се осигурява в момента?

За първи път беше надхвърлена критичната граница от 30 милиарда лева от натрупани активи в пенсионно-осигурителните дружества. Над 26 милиарда лева от тях са в универсалните пенсионни фондове, в които задължително се осигуряват родените след 1960 година. Сега консервативният модел предстои да бъде разчупен със законодателни промени, които предвиждат хората да избират в какви инструменти да бъдат инвестирани парите им.

Диана Йорданова, зам.-председател на КФН, „Осигурителен надзор“: „Страните с развити мултифондови системи показват доходността – което е най-важното, защото това са нашите пари, нашите спестявания за старини, показва, че се удвоява.“

Освен това е разписано и намаляване на таксите от страна на дружествата. Промените предвиждат хората, според възрастта им, да избират как да бъдат управлявани парите им, като тези пакети ще са с различен риск.

Петър Илиев, журналист и анализатор: „Мултифондовете са отворена рана за частните пенсионни дружества. По-младите ще им се предложи с по-висок риск заради по-дългия хоризонт. Моят опит показва, че каквито и спадове да има в крайната фаза на една дълга инвестиция, тя се увеличава с 50%. Ако сте между 25-35 години, те ви казват: 'Уважаема госпожо, ние ви предлагаме няколко варианта на инвестиции през нашите мултифондове – рискова инвестиция с по-дълъг хоризонт с по-висока доходност и по-дълго време на натрупване.' Вие сте във възраст между 35-50 години – ние ви предлагаме инвестиция с т.нар. неутрален риск, ниска доходност. Вие сте в края на пенсионния ви период – 50, 55 и т.нат., ние ви предлагаме консервативен фонд. Всеки в България трябва да се научи, че носи сам отговорност за парите си.“ Диана Йорданова, зам.-председател на КФН, „Осигурителен надзор“: „Спестяванията по партидите на всеки един от нас са защитени.“

Тези промени са на финалната права. Предстои измененията да бъдат публикувани за обществено обсъждане.

Делян Добрев, Комисия по финанси и бюджет в НС: „Чакаме Министерски съвет и Министерството на финансите да внесат промени в КСО в Народното събрание, доколкото знам, те са почти готови.“ Васил Големански, председател на КФН: „Може да стане факт в следващите няколко месеца.“

Ще има период и от година за информационна кампания, а за хората всяка промяна изглежда рискова.

Цветанка Белева, пенсионер: „Ако има информационна кампания, е добре, но трябва да има и реални действия. А при нас това се губи. Аз имам 45 години стаж – не може един човек, който е работил толкова години, да получава толкова, колкото един неработещ.“ Рени Илиева, работещ пенсионер: „Навремето дойдоха в поликлиниката, в която работех през 1998 година, и тогава ме накараха да сключа договор за втора пенсия. Внасяла съм 20 години. И след като се пенсионирах, отидох да си взема парите. Имах дялов капитал от 3000 лева. И ми казаха, че парите ги няма при тях.“

От Комисията за финансов надзор си поставят и задача да се повиши финансовата грамотност на хората и припомниха, че във връзка с приемането на еврото е важно да сигнализираме, ако получаваме съмнителни обаждания.

За да се предотвратят измами, свързани с приемането на еврото, от комисията напомниха, че потребителите не трябва да правят нищо.