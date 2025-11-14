Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на дружествата от групата "Лукойл" в България

Румен Спецов е особеният управител на дружествата от групата "Лукойл" в България.

Той беше назначен с решение на правителството, взето на подпис, след извънредно заседание на Съвета по сигурността към премиера.

Така България очаква да получи лиценз и рафинерията "Нефтохим - Бургас" да продължи да работи без проблеми след 21 ноември, когато наложените от САЩ санкции над руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт" влязат в сила.

Първо парламентът отхвърли наложеното от президента вето върху промените в Закона, които разширяват правомощията на особения управител.

След това излезе извънреден брой на Държавен вестник, в който Законът беше публикуван, за да влезе в сила.

Веднага последваха заседание на Съвета по сигурността, който отправи предложение до правителството и то взе решение, с което назначи Спецов.

Оказа се, че това състезание с времето се е наложило, защото голяма част от банките са уведомили правителството, че в изпълнение на наложените санкции още следващата седмица ще прекратят картовите разплащания в търговските обекти, които са под шапката на "Лукойл България".

Една от стъпките, чрез които може да се избегнат затрудненията в търговията на дребно е именно в назначаването на особен управител и правителството е избрало да действа бързо, за да намали риска от проблеми.

Резултатът дойде първо от Великобритания, които отложиха санкциите за групата на "Лукойл България" до 14 февруари.

В началото на заседанието на Съвета по сигурността премиерът Росен Желязков заяви, че действията целят да се установи публичен контрол върху дейността на дружествата от групата на "Лукойл" в България.

Премиерът Росен Желязков: "С цел дерогация по отношение на наложените санкции от страна на ОФАК, след 21 ноември рафинерията да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено. Тъй като това е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото".

Министрите на енергетиката и правосъдието са информирали Съвета по сигурността за разговорите с американските и британските партньори от взимането на решение за налагането на санкции на "Лукойл" и "Роснефт" до момента.

Георги Георгиев, министър на правосъдието: "През този период предпочитахме да сме не роби на думите, а господари на мълчанието. И да споделяме толкова и колкото е необходимо, за да можем да предпазим диалога, който тече интензивен, на практика ежедневен. Последната ни онлайн среща с американските ни партньори се проведе снощи, като виждате, че всеки ден има ново развитие".

Според правосъдния министър влизането на Закона в сила се е забавило с една седмица заради президентското вето, което е забавило и необходимостта от действия за преодоляване на рисковете във връзка със санкциите.

Георги Георгиев, министър на правосъдието: "Това отне още една седмица в прилагането на мерки, които да постигнат целите, заради които са наложени санкциите. А смисъла на тези санкции е държавите, в които са рафинерии, като тази на "Лукойл", да гарантират чрез собственото си законодателство, че ще упражняват такъв контрол, че приходи от тези компании да не стигат за финансиране на войната, за финансиране на съответните санкционирани лица".

Съветът по сигурност е приел доклад на енергийния министър, който предвижда различни варианти на действие, включително и план Б, ако санкциите по отношение на групата на "Лукойл" в България не бъдат вдигнати.

Жечо Станков, министър на енергетиката: "Най-важният сценарий за нас беше "Сценарий А", в който до 21 ноември държавата ще получи съответната дерогация или съответния генерален лиценз, така че съвсем спокойно на територията на страната обектите свързани с "Лукойл" да могат да продължат соята работа, разбирайте това са 4-те дружества, които са дъщерни на санкционираната компания-майка "Лукойл".

Предложението Румен Спецов да бъде назначен за особен управител на 4-те дружества е на икономическия министър Петър Дилов.

Петър Дилов, министър на икономиката и индустрията: "Номинираният от мен г-н Румен Спецов отговаря на всички законови изисквания. С оглед на това считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето опериращо критичната инфраструктура. Неутрален е спрямо местни и международни участници в конкурентния бизнес с нефт и нефтени продукти. Притежава експертиза по отношение на същите от дългогодишната му контролна и надзорна дейност. Като също така за нас беше изключително важно, че се ползва с доверието на нашите международни партньори".

Румен Спецов е 51-годишен. Завършил е Стопанската академия с две специалности - "Икономика и търговия" и "Вътрешен финансов контрол". В Академията на МВР придобива специалност "Защита на националната сигурност".

Работи в НАП от 2001 година. През май 2021-ва тогавашният служебен министър на финансите Асен Василев назначава Спецов за изпълнителен директор на НАП.

През август 2022 служебният кабинет на Гълъб Донев освобождава Спецов от поста.

10 месеца по-късно Асен Василев вече като финансов министър в кабинета "Денков" връща Спецов на върха в НАП, където той остава и до този момент.