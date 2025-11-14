БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Андрей Новаков: Бюджетът на ЕС няма да бъде върнат, различията са преодолени

По света
Андрей Новаков увери, че България е в топ 10 на държавите, които получават най-много от европейския бюджет

Европейските депутати заплашват, че ще върнат бюджета, предложен от Европейската комисия. На какво се дължи това - на нови приоритети или на трудно взимане на решения?

"Давам си сметка как звучи това за хората, но трябва да кажем, че не е толкова трагично, колкото изглежда, поне от европейска гледна точка. Ние намерихме общ език и мисля, че хороскопът ще ни излезе в края на деня, особено когато говорим за България. В момента сме много добре позиционирани и това е водещата сила за мене," каза евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков в студиото на "Още от деня".

Той поясни, че бюджетът няма да бъде върнат, различията са преодолени и работата по бюджета ще започне през следващия месец.

Според него, страната ни има много добри позиции, но все пак не може от една страна да изискваме, а от друга - да искаме никой да не ни казва какво да правим.

"Двете неща не вървят заедно. Напротив, в Европейския съюз споделяме отговорностите, но и по-богатите държави споделят солидарно с нас и България получава 22,5 млрд. евро за следващите 7 години. Ако продължим да имаме стабилно правителство, което да работи и тези пари стигнат в крайна сметка до крайните бенефициенти, България ще бъде коренно различна държава. И ние сме в топ 10 на държавите, които получават най-много от европейския бюджет."

Новаков потвърди, че все пак България трябва да положи доста усилия в тази посока.

"Трябва всички по веригата - от Брюксел, от Европейската комисия, през парламента, през министъра до конкретния кмет, който ще прави площад, да си свършат работа, за да се случи. И през последната една година аз виждам положително развитие - 3,5 млрд. лв. са разплатени от фондовете, които бяха замразени."

Вижте целия разговор във видеото.

