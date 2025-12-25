БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двама души изчезнаха край бреговете на Югозападна Англия след традиционно плуване на Коледа

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Британската полиция съобщи днес, че търси двама мъже, изчезнали във водите край крайбрежен град в Югозападна Англия, след като спешните служби са били извикани на плажа, предаде Ройтерс.

Няколко души бяха спасени и прегледани от парамедици, а някои от тях бяха откарани в болница като предпазна мярка, съобщи полицията в графствата Девън и Корнуол.

Властите призоваха гражданите да не влизат във водата поради предупреждения за лошо време.

Плуването на Коледа е традиция в някои части на Великобритания и други места в Европа, включително в германския град Берлин.

