МОН организира национална дискусия за социалните мрежи

Чете се за: 00:37 мин.
Деца
Министерството на образованието и науката (МОН) организира национална кръгла маса на 20 ноември, посветена на необходимостта от ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи. Инициативата е в партньорство с четири парламентарни комисии.

Целта е да се проведе открит обществен разговор за влиянието на социалните мрежи върху навиците, общуването, образованието и безопасността на децата, както и за възможни модели за регулиране. Дискузията ще бъде излъчвана онлайн на сайта на МОН. Желаещите да участват трябва да се регистрират предварително, като местата са ограничени.

