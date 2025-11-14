МОН организира национална дискусия за социалните мрежи

Министерството на образованието и науката (МОН) организира национална кръгла маса на 20 ноември, посветена на необходимостта от ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи. Инициативата е в партньорство с четири парламентарни комисии.

Целта е да се проведе открит обществен разговор за влиянието на социалните мрежи върху навиците, общуването, образованието и безопасността на децата, както и за възможни модели за регулиране. Дискузията ще бъде излъчвана онлайн на сайта на МОН. Желаещите да участват трябва да се регистрират предварително, като местата са ограничени.