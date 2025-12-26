БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Коледната магия на Крайова - градът, който омагьоса Европа

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Деца
коледната приказка крайова привлича милиони туристи
С инвестиция от около 2 милиона евро, румънският град Крайова се превърна в една от най-впечатляващите коледни дестинации в Европа. Хиляди светлини, огромни декорации и приказна атмосфера привличат милиони туристи от различни държави.

Още от есента започва подготовката – изграждат се къщички, украси и светлинни фигури, а целият център на града се превръща в коледна сцена. Над два милиона лампички осветяват улиците, а украсата се простира на площ от стотици декари.

Организаторите споделят, че идеята е Крайова да бъде място, където хората идват не просто да пазаруват, а да преживеят истинска коледна приказка. Затова се залага на светлини, музика, тематични зони и атракции за малки и големи.

Градът привлича туристи от различни държави, включително много българи. Хотели, ресторанти и магазини са пълни, а местният бизнес отчита сериозен ръст. Входът за базара е безплатен, а общината покрива разходите, за да може събитието да е достъпно за всички.

Голяма част от успеха на коледния базар в Крайова се дължи и на умната реклама в социалните мрежи. Градът активно използва платформи като Instagram, Facebook и TikTok, където ежедневно се публикуват видеа, снимки и кадри от украсата, светлините и събитията. Хора от цяла Европа споделят свои снимки и клипове, които бързо стават популярни и привличат още посетители. Така без скъпи кампании градът успява да достигне до милиони хора и да се превърне в една от най-разпознаваемите коледни дестинации в Европа.

