Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

Потискаща тишина, прекъсвана от вой на сирени: Киев на прицел - жертви и разрушения

Чете се за: 03:42 мин.
По света
Сред пострадалите има бременна жена и малки деца

Снимка: БТА
Украинската столица беше подложена на една от най-масираните атаки от началото на войната. При нападението са загинали най-малко 6ма души, ранените са над 35. Сред пострадалите има бременна жена и малки деца.

Обитателите на този апартамент вече не са живи. Малко след полунощ дрон се врязал в жилището на 7-ия етаж. Последвал пожар, който обхванал всички апартаменти от 8-ия до 4-ия етаж.

"Родителите ми решиха да прекарат зимата в Киев. Пристигнаха преди пет дни тук. През нощта съседи ми се обадиха да дойда. Когато пристигнах, веднага разбрах какво е станало - нямаше стени, всичко беше рухнало. Спасители откриха майка ми да лежи затисната. Починала на място. Баща ми също е бил затиснат от плоча. Вероятно и той е починал веднага", коментира Андрий, жител на Киев.

В Киев отдавна са забравили какво е спокоен сън. Нощите преминават в потискаща тишина, прекъсвана от вой на сирени.

Освен алармите този път жителите на украинската столица получили съобщения и от кметството, че опасността е голяма.

"Чухме шума от Шахед. Движеше се много бързо, а после внезапно се сниши. Успяхме да избягаме в коридора. Навсякъде се чуваха писъци, всичко гореше", сподели Татяна, жителка на Киев.

Кметът на Киев съобщи, че почти всички райони на столицата са били атакувани. Отломки от дронове са нанесли щети на жилищни сгради, болница, училище и административни здания.

"Косата ми пламна. Всичко беше тъмно и в дим. Успях да се измъкна, но жилището ми напълно изгоря. Нямам телефон, нямам пари, нямам документи", сподели Мария, жителка на Киев.

Ударена е и сградата на посолството на Азербайджан. На прицел е била и енергийната система на Киев. Съобщава се, че са нанесени сериозни щети. Срещу цялата страна са били изстреляни 430 дрона и 18 ракети.

"Това е умишлена, преценена атака, която има за цел да причини максимални вреди на хората и гражданската инфраструктура", заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Последва ответен удар. Русия съобщи, че украински дронове са се опитали да поразят една от атомните ѝ електроцентрали. Превантивно няколко енергоблока от централата са били изключени.

"Около 8 дрона бяха насочени към Нововоронежката атомна електроцентрала. Всички бяха прехванати и свалени. Но отломки нанесоха щети на централното разпределително устройство", каза още Алексей Лихачев, генерален директор на "Росатом".

След месеци на интензивни опити да бъде сложен край на войната в Украйна, засега дипломацията остава на пауза. От руското външно министерство съобщиха, че Москва е готова на среща на между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Будапеща, ако тя е добре подготвена и базирана на споразуменията от Аляска.

