Киев е в пламъци и отломки от ракети - над 30 са ранени, поне четирима са убити

Христо Ценов от Христо Ценов
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Поредна масирана руска атака на украинската столица причини мащабни експлозии

Снимка: БТА
Киев отново е в пламъци и отломки от ракети. Поредна масирана руска атака на украинската столица причини мащабни експлозии.

Близо 30 са ранени, а поне четирима души са убити. В същото време украински дронове нанесоха поражения и на руска територия.

Москва атакува Киев с 430 дрона и 18 насочващи се ракети в ранните часове на сутринта. Кметът на града Виталий Кличко съобщи за редица експлозии.

Екипи за спешна помощ са изпратени в няколко района на града. Над 40 души са евакуирани, а 14 са спасени от пожар в жилищна сграда, където е загинал един човек.

Тимур Ткаченко, началник на военната администрация на Киев, съобщи, че има щети по жилищни сгради практически във всеки квартал на столицата.

Анна Смирнова, жител на Киев: "Абсорбаторът в кухнята излетя, падна част от покрива. Ударната вълна ме изхвърли от леглото и паднах. Веднага разбрах, че се е случило нещо ужасно".

Енергийната инфраструктура на Киев също е пострадала. Североизточната част на града е без отопление, на места няма и ток.

Украинската армия съобщава, че и други региони на страната са били под обстрел, включително Суми.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Това беше премерена атака с цел максимални щети върху цивилните. В Киев десетки апартаменти са разрушени. Азербайджанското посолство беше ударено с отломки от ракета. Атаки имаше още и в Харковска и Одеска област".

В руския черноморски пристанищен град Новоросийск са поразени три жилищни сгради, петролна база и крайбрежни съоръжения от украински дронове.

Руската отбрана съобщи, че е свалила 216 украински дрона тази сутрин, които са били насочени към енергийни съоръжения. Въздушният трафик е бил временно преустановен.

