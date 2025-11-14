БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни поне две години

У нас
Двамата отиват на съд, повдигнати са им три обвинения

Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд. Двамата са обвиняеми за жестокост и причиняване на смърт на животни. Това обявиха на съвместен брифинг Окръжна прокуратура – Перник и Главна дирекция "Национална полиция" на МВР.

Разкритията за садистичното им отношение към животни предизвика протести в началото на годината, а наказанията, предвидени в закона бяха завишени. Повдигнати са им три обвинения - за причиняване на смърт на гръбначни животни, създаване на порнографско съдържание и сговаряне за извършване на престъпление.

Габриела и Красимир в продължение на поне две години са измъчвали и убивали с особена жестокост десетки животни - морски свинчета, котки, хамстери, мишки, зайци. Създавали са видеоклипове докато го правели. За да вдигнат цената, добавяли порнографско съдържание. Някои от животните закупували от зоомагазини, отборси или пазари за животни, а други намирали по обяви в интернет.

"Проследени са всички канали, страници и профили, които са имали в социалните мрежи', каза Трифон Бойчев - началник отдел "Престъпления против околната среда и водите" в ГД "Национална Полиция".

"Използвани са помещения, наети и предоставени за ползване в Перник и София", коментир Албена Стоилова, прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Перник.

Видеата са продавани в платени канали в интернет на чуждестранни клиенти. Често са правени по поръчка.

"Единият от обвиняемите не е давал обяснения, другият обвиняем е изложил по наше становище защитна версия, че това са правили, тъй като са били принудени по неустановено по делото лице", обясни Албена Стоилова.

Сигналът за насилието над животните е подаден до властите в края на 2023 г. от неправителствената организация "Кажи". Габриела и Красимир са задържани през март тази година. Все още не са събрани достатъчно доказателства по обвинението за пране на пари и то ще бъде в отделно дело.

Обвиняемите вече са преместени от ареста в затвора - съответно в София и Сливен. Новите по-строги наказания няма да важат за тях, тъй като престъпленията са извършени преди да влязат в сила.

