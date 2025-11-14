Германия с нова доброволна военна служба

Германия с нови планове да увеличи броя на военнослужещите. На всички пълнолетни мъже ще бъде изпращан задължителен въпросник, който ще оценява готовността им за служене.

Въпросникът ще бъде по желание за жените. От 2027 г. ще има и задължителен медицински преглед за годността за служене.

Берлин се опитва да създаде най-голямата конвенционална армия в Европейския съюз. Отбранителната компания Райнметал заяви, че целта е постижима в следващите 5 години.

Бундесверът разполага в момента със 182 хиляди войници, като планът е броят им да се увеличи до 260 хиляди в следващото десетилетие. Ако целта не се постигне, правителството ще обмисли и задължителна военна повинност.