Хамас предаде още едно тяло на заложник на Израел

Христо Ценов от Христо Ценов
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Тел Авив идентифицира 73-годишния Мени Годард

Хамас предаде още едно тяло на заложник на Израел
Тялото, което Хамас предаде на Израел, беше идентифицирано като 73-годишния Мени Годард, съобщиха властите в Тел Авив.

Той е бил обявен за заложник, но се оказва, че е убит още по време на атаката на Хамас на 7 октомври 2023 г. Служил е в арабско-израелската война от 1973 г., а майка му е преживяла Холокоста.

Палестинската групировка върна всички 20 оцелели заложници според примирието на администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Хамас се задължи и да върне телата на мъртвите заложници, като продължава търсенето им под окломките на Газа.

