Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства

Нова схема - наркодилъри "зарибяват" деца, като им предлагат дрога, опакована в пликчета за лакомства. За престъплението съобщиха от СДВР. По случая има и задържан. Комисар Антон Дерменджиев от 6-РПУ в София отправи апел към родителите да бъдат внимателни какво си купуват децата им.

"При нас е получена оперативна информация за лице, разпространяващо наркотични вещества на територията на 6-о районно. Във връзка с получената информация е проведена специализирана полицейска операция, в хода на която е задържано лице, 27-годишно, криминално проявено, в което са открити различни по вид и количество наркотични възщества. Характерното и интересното при случая е, че наркотиците бяха укрити в станиоли, опаковки на храни със сладко съдържание, което на пръв поглед не буди никакво впечатление при извършване на проверката, но при отваряне на опаковките се установиха, както казах, различни по вид и количество наркотици", каза Антон Дерменджиев - зам.- началник на 6-о РУ.

Лицето има и други криминални регистрации, които също са свързани с наркотици.

Откритите у него вещества са марихуана и кокаин. По случая има образувано досъдебно производство. Лицето е задържано за 72 часа.

