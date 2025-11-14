Обявиха военна операция на САЩ в Карибите: Пореден удар срещу наркотрафиканти

Съединените щати нанесоха 20-ия си удар по плавателен съд, който по данни на Белия дом извършва трафик на наркотици.

Представител на Пентагона съобщи, че при удара са убити четирима души и няма оцелели. В резултат на ударите към този момент са убити общо 79 души, като двама са оцелели и са в родните си страни.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви нова мащабна военна операция против наркотерористите в западното полукълбо - операция "Южно копие". Американското правителство срещна редица критики за действията си. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че европейците не могат да диктуват на Вашингтон как да защитава националната си сигурност.