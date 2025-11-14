Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град НовоРосийск

Москва атакува Киев с ракети в ранните часове на сутринта. Кметът на града Виталий Кличко съобщи за редица експлозии. Пететажна жилищна сграда и училище са поразени.

Kъм момента се съобщава за двама пострадали. Кметът е поискал екипи за спешна помощ да бъдат изпратени в няколко района на града. В руския черноморски пристанищен град НовоРосийск са поразени три жилищни сгради, петролна база и крайбрежни съоръжения от украински дронове

Съобщава се за един пострадал, след като отломки от дрон са попаднали в жилището му, както и за още трима на граждански плавателен съд.