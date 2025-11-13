"Нежността е новият пънк" - започва маратонът за сетивата "Киномания"

Български филм дава началото на "Киномания" тази вечер - "Made in EU" на режисьора Стефан Командарев, с копродуцент БНТ.

До края на ноември фестивалът с 39 годишна история ще владее големия екран с 55 филма, с най-новите заглавия и поглед към класиката.

Специален гост е актрисата и режисьор Валерия Бруни Тедески, която пристига утре.

Сред акцентите на програмата е най-новият филм на Йоаким Триер "Сантиментална стойност" – с Grand Prix от Кан, носителят на "Златен лъв", "Баща, майка, сестра, брат" на Джим Джармуш, "Мъртва хватка" на Гюс ван Сант и други създаден по реални събития, "Лятна книга" по Туве Янсон.

Във фокуса са и новите заглавия на френското, италианското и скандинавското кино. Новият филм на Стефан Командарев "Made in EU" направи световната си премиера на кинофестивала във Венеция, с осемминутен аплауз.

А на фестивала "Златна роза" във Варна получи Голямата награда за най-добър пълнометражен филм, а Гергана Плетньова спечели приза за най-добра женска роля.

Автор: Галя Крайчовска