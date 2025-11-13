БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален - нито консервативен (ОБЗОР)

Иво Никодимов
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Правителството прие план-сметката за догодина

На извънредно заседание днес правителството прие план-сметката на държавата, която е с рекордни приходи и разходи.

Бюджет 2026 беше внесен в парламента две седмици след като законовият срок за това изтече.

Бюджетният дефицит остава 3%.

Финансовата рамка не беше обсъдена в Тристранния съвет за социално сътрудничества, защото работодателите за втори път отказаха да участват в работата на съвета.

Какви са основните параметри на първата държавна план-сметка в евро?

Бюджетът за следващата година беше публикуван от финансовото министерство на 3 ноември.

За 10 дни се провалиха два опита той да бъде обсъден на Тристранния съвет, защото работодателите отказаха да участват работата на тристранката.

Критиките на бизнеса са насочени към увеличението на пенсионните осигуровки с 2 процентни пункта, високите разходи за заплати в държавната администрация и двойно увеличение от 5 на 10% на данък дивидент, който се плаща от акционерите и съдружниците в компании, които разпределят дивиденти.

На този фон Бюджет 2026 предвижда Брутен вътрешен продукт в размер над 120 милиарда евро, което прави близо 139,5 милиарда долара.

За сравнение през 1990 година беше едва 20 милиарда долара, а през 2009-та малко над 50 милиарда долара.

Ръстът на приходите през 2026 година е 3,6 милиарда евро или около 10% повече в сравнение с настоящата.

Предвиденият икономически растеж е 2.7%, инфлацията 3,5%.

Ръстът на заплатите в бюджетната сфера ще бъде 5%, а на пенсиите - 7,6%, като тяхното увеличение ще от 1 юли.

Майчинството за отглеждане на дете през 2-рата година също се увеличава от сегашните 398,81 евро на 460,17 евро, което е скок с 15,4%.

Майките, които се върнат на работа преди детето им да е навършило две години ще продължат да получават 75% от това обезщетение, което 345,13 евро. В момента те получават 50% от сегашната сума.

Бюджет 2026 предвижда поемането на нов държавен дълг в размер до 10,44 милиарда евро, като в тази сума са включени 3,2 милиарда евро по механизма SAFE за укрепване на европейската отбранителна промишленост.

Така дългът може да нарасне до 31,3% от Брутния вътрешен продукт.

Росен Желязков, министър-председател:
Най-общо казано на въпроса добър ли е Бюджетът, моят отговор е не. На въпроса - лош ли е Бюджетът - всяка една социална, икономическа или политическа група ще ви отговори с да! Но същественият въпрос е, възможен ли е друг Бюджет? И аз съм сигурен, че няма човек, който да каже, че при тази геополитическа, националнополитическа ситуация друг бюджет би бил възможен.

От 1 ви януари минималната работна заплата става 1213 лева или 620 евро и 20 евроцента. Това е увеличени с 12,6% спрямо настоящата година. Средната пенсия през 2026 ще нарасне до 541 евро и 20 евроцента, което е ръст с 8.5%.

Предвидени са допълнителни 260 милиона евро за заплати на лекари специализанти, медицински сестри и акушерки в болничната помощ.

5% ще бъде ръстът на заплатите в бюджетната сфера, но за сектори като сигурност, образование и наука ще бъде по-висок заради законовите изисквания.

Росен Желязков, министър-председател:
Този бюджет е най-общо казано коалиционен бюджет. Той не е нито ляв, нито десен, нито либерален, нито консервативен. Този бюджет не е бюджет, който създава политики. Това е бюджет, който следва политики, които са създадени в българското законодателство.

Общите разходи като дял от Брутния вътрешен продукт през 2026 година ще бъдат 45,8%, като се предвиждат те да паднат до 43,6% през 2027 година.

Росен Желязков, министър-председател:
От едната страна ни упрекват, че няма реформи. От другата страна биха казали, че има прекалено много реформи, които са се случили през последните години, но не са адресирани в този бюджет. И най-вече реформи в неоправданата разходна част на Бюджета. Но разговорът за реформи, колеги, се прави в обстановка, когато има достатъчно време за обществено-политически дебат. И 26-та година съм сигурен, че е времето, когато със социалните партньори ще говорим за реформи в инвестиции, реформи в пенсионния модел, реформи в здравния модел, реформи в данъчно-осигурителния модел. Както и реформи в администрацията и ролята и тежестта на държавата в обществено-политическите взаимоотношения.

Премиерът допълни, че въпреки липсата на диалог в тристранния съвет, през последните седмици бюджетът е обсъден както с работодателите, така и със синдикатите.

И са чути аргументи, становища и критики от всички участници в обществено-политическия живот.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов

