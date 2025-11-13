БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Чете се за: 03:47 мин.
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:47 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запази
косово отдели 100 евро еднократна допълнителна помощ пенсионерите децата годишна възраст
Слушай новината

Средната пенсия през 2026 г. ще достигне 541,20 евро. Това предвижда проектът на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., който беше одобрен от правителството. Очаква се размерът на средната пенсия да се повиши номинално с 8,5%. Ръстът надхвърля повече от два пъти прогнозираната стойност на средногодишната инфлация за догодина от 3,5%, което означава, че покупателната стойност на доходите на възрастните хора ще се увеличи.

Предвижда се от 1 юли 2026 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., да се осъвременят чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване по швейцарското правило с между 7% и 8%. От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши от 322,37 евро на 346,87 евро. Максималният месечен размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на нивото от 2025 г. – 1 738,40 евро. От 1 юли размерът на социалната пенсия за старост и свързаните с нея пенсии и добавки също ще се увеличи с процента, определен по швейцарското правило.

През 2026 г. жените, работещи трета категория труд, ще могат да се пенсионират, ако са навършили 62 години и 6 месеца и имат 36 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете изискванията ще са 64 години и 9 месеца навършена възраст и 39 години и 10 месеца осигурителен стаж.

През 2026 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13,421 млрд. евро, което е 11,3% от прогнозния размер на брутния вътрешен продукт на България. Тези разходи са с 1,097 млрд. евро или с 8,9% повече спрямо 2025 г.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2026 г. е 620,20 евро. От същата дата се определя и максималният осигурителен доход за всички осигурени лица на 2352 евро.

Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст на бащата (осиновителя) се повишава на 460,17 евро. Размерът на паричните обезщетения при неползване на отпуските за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст се повишава от 50 на 75 на сто.

Запазват се размерите на минималния дневен размер на обезщетението за безработица - 9,21 евро и на максималния дневен размер на обезщетението за безработица - 54,78 евро.

В законопроекта е предвидено увеличение на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" - с два процентни пункта от 1 януари 2026 г. и с още един процентен пункт, считано от 1 януари 2028 г. Размерите на осигурителните вноски за останалите фондове на държавното обществено осигуряване се запазват на нивата от 2025 г.

#размер на пенсиите #Държавен бюджет

Последвайте ни

ТОП 24

Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
1
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
2
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
"Дарт Вейдър" по релсите – България тества първия си нов влак от 20 години
3
"Дарт Вейдър" по релсите – България тества първия...
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено
4
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено
Двойно поскъпване и разширяване на синята и зелената зона в София
5
Двойно поскъпване и разширяване на синята и зелената зона в София
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за "Лукойл"
6
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
3
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Общество

Омбудсманът Велислава Делчева: Не взимам бонуси, заплатата ми е достатъчна
Омбудсманът Велислава Делчева: Не взимам бонуси, заплатата ми е достатъчна
Министър Гуцанов се застъпи за законодателни промени, които да защитят децата в интернет Министър Гуцанов се застъпи за законодателни промени, които да защитят децата в интернет
Чете се за: 01:35 мин.
Латинският патриарх на Йерусалим у нас: Кардинал Пиербатиста Пицабала изнесе лекция в БАН Латинският патриарх на Йерусалим у нас: Кардинал Пиербатиста Пицабала изнесе лекция в БАН
Чете се за: 03:10 мин.
БАН отчете екстремна магнитна буря над България БАН отчете екстремна магнитна буря над България
Чете се за: 04:02 мин.
За пример - ученици от Казанлък намериха и върнаха портмоне с 5000 лева За пример - ученици от Казанлък намериха и върнаха портмоне с 5000 лева
Чете се за: 00:30 мин.
След бруталния случай с кучето Мая: "Този човек просто остави животното да агонизира и си тръгна" След бруталния случай с кучето Мая: "Този човек просто остави животното да агонизира и си тръгна"
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г. Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
У нас
Лекарят-специализант, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева Лекарят-специализант, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
По-лека мярка "подписка" получиха трима от младежите,...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към...
Чете се за: 01:45 мин.
Политика
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените...
Чете се за: 02:27 мин.
Политика
"Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ