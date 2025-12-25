"Пътна полиция": Шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия

Слаб сняг вали в Северна България, като по-интензивен е в областите Враца, Видин и Монтана, както и по Старопланинските проходи. От АПИ и "Пътна полиция" призовават водачите да шофират внимателно.

Временно за снегопочистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили през прохода „Превала”. Екипи на Агенция „Пътна инфраструктура“ обработват настилките с 377 снегопочистващи машини.

За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

„Пътна полиция“ апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със съобразена скорост, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.