Първият руски хуманоиден робот с AI падна по лице при дебюта си

Първият руски хуманоиден робот с изкуствен интелект падна на сцената по време на официалния си дебют на технологично събитие в Москва. Роботът, наречен AIDOL, трябваше да демонстрира умения за ходене, взаимодействие с предмети и човешка комуникация. Още със стъпките си на сцената, машината падна по лице, а екипът бързо я покри със завеса.

Разработчиците обясниха падането с неправилна калибрация, подчертавайки, че проектът е в тестова фаза. Роботът е изграден основно от местни компоненти. Проектът показва, че Русия се включва активно в надпреварата за хуманоидни роботи.