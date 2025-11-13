Какво да правим със стотинките преди еврото?

След 1 януари ще можем да плащаме с левове още месец, но търговците имат право да откажат плащане с повече от 50 монети наведнъж. Онлайн платформата "Ние, потребителите" предлага няколко идеи за събиране на монети преди въвеждането на еврото.
- Попитайте в кварталния магазин или аптеката дали ще уедрят част от монетите, тъй като често имат нужда от дребни за ресто.
- Потърсете машини, които превръщат монети във ваучери, но проверете условията, тъй като ваучерите обикновено важат само в конкретния магазин и за ограничен период.
- Занесете ги в БНБ. Ако са сортирани по номинал и сумата е до 200 лева, обменът е без такса. Над тази сума или при несортирани монети има малка такса.