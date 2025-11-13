Какво да правим със стотинките преди еврото?

След 1 януари ще можем да плащаме с левове още месец, но търговците имат право да откажат плащане с повече от 50 монети наведнъж. Онлайн платформата "Ние, потребителите" предлага няколко идеи за събиране на монети преди въвеждането на еврото.

Попитайте в кварталния магазин или аптеката дали ще уедрят част от монетите, тъй като често имат нужда от дребни за ресто.

Потърсете машини, които превръщат монети във ваучери, но проверете условията, тъй като ваучерите обикновено важат само в конкретния магазин и за ограничен период.

Занесете ги в БНБ. Ако са сортирани по номинал и сумата е до 200 лева, обменът е без такса. Над тази сума или при несортирани монети има малка такса.