Мисия Космос: Започва конкурсът за участие на български ученици в Space Camp в Турция

от БНТ
Чете се за: 01:32 мин.
Деца
Могат да участват деца на възраст от 11 до 15 години

мисия космос започва конкурсът участие български ученици space camp турция
Снимка: Център за творческо обучение/ БТА
Започва националният конкурс за участие в Space Camp в Турция – едно от най-известните STEAM образователни преживявания в Европа. То дава шанс на български ученици да се докоснат до света на космическите науки, технологиите и работата в международен екип.

Space Camp не е обикновен лагер, а едноседмична симулация на живота на астронавтите, създадена по модел на NASA. Участниците работят в екипи, управляват симулатори, решават мисии и общуват на английски език с ученици от различни държави.

Конкурсът е за ученици на възраст от 11 до 15 години, които се интересуват от наука, технологии, инженерство и творческо мислене. Кандидатстването включва есе, кратко видео и онлайн формуляр. Крайният срок е 2 март 2026 г.

Най-добре представилите се ученици могат да получат пълни или частични стипендии, които покриват до 100% от таксата за участие.

Паралелно с конкурса, през учебната година няколко български училища ще участват и в международни програми на Space Camp, в които ученици ще работят по общи научни проекти с връстници от други държави.

Центърът за творческо обучение е партньор на Space Camp от 2003 година и вече десетки български ученици са преминали през това космическо приключение.

