НПМГ превърна оградата си в урок срещу фалшивите новини

В свят, в който информацията ни залива с едно скролване, умението да разпознаваме фалшивите новини е суперсила. Критичното мислене вече не е просто тема от учебник, а важно умение за всеки млад човек онлайн.

Точно затова на оградата на Националната природо-математическа гимназия е подредена образователна изложба с 15 тематични пана, посветени на дезинформацията и капаните в дигиталната среда. Съдържанието е достъпно чрез QR код, като всеки ученик може да избере тема и да разгледа видео, статия или интерактивна игра.

Сред проектите има образователни игри като „Offline – без филтри, без омраза“, „Мисли критично, действай логично“ и „Филтрирана реалност“, както и журналистически разработки за онлайн тормоза, влиянието на интернет тенденциите върху хранителните разстройства, сексистките послания в музиката и споделянето на лични снимки без съгласие.

Проектите са създадени от ученици от цялата страна в рамките на инициативата Youth Connected Against Disinformation, реализирана от Фондация OPEN SPACE с подкрепата на Британски съвет в България и в партньорство с Асоциация на европейските журналисти в България.

Идеята е силна – младите хора да не са просто потребители на съдържание, а негови създатели, които проверяват, мислят и носят отговорност.

От 11 февруари до 6 март оградата на НПМГ вече не е просто ограда, а отворена класна стая. Място, където знанието е навън, достъпно за всички и започва с едно сканиране.