Български институт изпревари Кеймбридж и Харвард на най-престижната ИТ конференция в света

INSAIT, част от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, постигна впечатляващ успех с 5 приети научни статии на ACM Symposium on Theory of Computing (STOC 2026), най-престижната конференция в света в областта на алгоритмите и теоретичната информатика.

По този показател INSAIT изпреварва всички университети от Източна Европа, както и световни гиганти като University of Cambridge и Harvard University, като се изравнява с университета Цинхуа, който е номер 1 в Китай.

STOC 2026 ще се проведе между 22 и 26 юни в Солт Лейк Сити, САЩ и събира водещи учени от най-елитните университети и технологични компании в света. На конференцията се представят научни резултати, които стоят в основата на бъдещите технологии - от криптография до разпределени системи.

Приетите статии на INSAIT са резултат от групата по Теория и алгоритми, ръководена от д-р Бернхард Хойплер, доктор от Масачузетския технологичен институт.

Постижението поставя България на световната карта на върховата компютърна наука и показва, че у нас се прави наука на най-високо ниво.