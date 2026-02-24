Новините 24.02.2026 г.

Акценти за деня:

СВЯТ

Украйна отбелязва четвъртата годишнина от пълномащабната инвазия на Русия

Украйна отбелязва четвъртата годишнина от пълномащабната инвазия на Русия – най-големия конфликт в Европа от Втората световна война насам. Въпреки засилените дипломатически усилия през последната година, двете страни остават далеч от постигането на мирно споразумение.

Буря парализира въздушния транспорт и пътуванията в САЩ

Снежна буря в САЩ е причини отмяната на 8000 полета и забавянето на други, както и затварянето на пътища и отмяна на учебни занятия.

У НАС

Специални часове по финансова грамотност започват в много училища у нас

В много училища в страната започват специални часове по финансова грамотност. Смолян, например, се включи в инициатива, наречена „Да завъртим въртележката на парите заедно“.

Благотворителна изложба представя картини на ученици от Видин

Ученици от Видинската професионална гимназия по туризъм, изучаващи „Рекламна графика“, представят свои картини в благотворителна изложба. Събраните средства от дарения ще бъдат използвани за стипендии на учениците и за закупуване на материали за рисуване.

В Добрич се проведе десетото издание на конкурса „За да я има България“

За десети път в Добрич се проведе конкурсът-рецитал „За да я има България“, посветен на националния празник 3 март.

ОЩЕ ОТ СВЕТА

Хуманоидни роботи в Китай впечатлиха с уменията си

Хуманоидни роботи, създадени от китайска компания, станаха истинска сензация със своите умения. 50 робота представиха сложна композиция, включваща задни салта, бързи ритници, скокове на батут и катерене по стени.

Проведе се традиционният танц с дракон за Китайската нова година

По време на 9-дневния празник за Китайската нова година се проведе специалният танц с дракон. Това е стара традиция, част от националното нематериално културно наследство, символизираща надежда за мир, благополучие и добра реколта.

СПОРТ

Манчестър Юнайтед победи Евертън с 1:0 в мач от Висшата лига

Манчестър Юнайтед победи Евертън с 1:0 като гост в среща от 27-ия кръг на английската Висша лига. Единственият гол отбеляза резервата Бенямин Шешко в 71-вата минута.

Григор Димитров започна с победа на двойки в Акапулко

Григор Димитров започна с победа на двойки участието си на тенис турнира в Акапулко от сериите АТП 500. Българинът и неговият италиански партньор Флавио Коболи се класираха за втория кръг след победа над Люк Джонсън и Ян Желински.