Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 03:02 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

4 години война в Украйна: ЕП и НАТО със специални церемонии за годишнината

Десислава Апостолова
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Снимка: БТА
Със специални церемонии Европейските институции и НАТО отбелязаха днес четвъртата годишнина от началото на руската агресия в Украйна. Сградите на основните институции в Брюксел от снощи са осветени в цветовете на украинския национален флаг.

Европейският парламент свика днес извънредна сесия. С видеообръщение на живо украинският президент Володимир Зеленски призова Европа да направи всичко възможно, за да бъде отпуснат заемът от 90 милиарда евро. Унгария блокира окончателното отпускане на заема.

Зеленски настоя за ясна дата за присъединяване на страната към ЕС. В церемония в щаб-квартирата на НАТО в Брюксел генералният секретар Марк Рюте обеща военната и финансова подкрепа да продължи.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "В най-тежките дни на Втората световна война, Уинстън Чърчил е казал: "Нашите качества трябва да горят и светят през мрака на Европа." Пламъкът на свободата е жив в Украйна, и този пламък продължава да гори и свети. Слава на Украйна!"

