4 години война в Украйна: ЕП и НАТО със специални церемонии за годишнината

Със специални церемонии Европейските институции и НАТО отбелязаха днес четвъртата годишнина от началото на руската агресия в Украйна. Сградите на основните институции в Брюксел от снощи са осветени в цветовете на украинския национален флаг.

Европейският парламент свика днес извънредна сесия. С видеообръщение на живо украинският президент Володимир Зеленски призова Европа да направи всичко възможно, за да бъде отпуснат заемът от 90 милиарда евро. Унгария блокира окончателното отпускане на заема.

Зеленски настоя за ясна дата за присъединяване на страната към ЕС. В церемония в щаб-квартирата на НАТО в Брюксел генералният секретар Марк Рюте обеща военната и финансова подкрепа да продължи.