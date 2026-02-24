БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът отказа да спре изпълнението на избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Състав на Административния съд - София област не уважи искането на бившия изпълняващ длъжността директор на Българската национална телевизия Емил Кошлуков да спре изпълнението на решението на Съвета за електронни медии, с което Милена Милотинова беше избрана за директор на обществената телевизия. Това става ясно от съобщение, публикувано в сайта на съдебната институция.

Мотивите за отхвърляне на искането не са известни, но в Закона за радио и телевизия ясно е записано, че обжалването на процедурата по избор на генерален директор не спира изпълнението на решението. Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано в седемдневен срок.

Емил Кошлуков атакува в съда избора на Милотинова още на 20 февруари.

