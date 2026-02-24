БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Интензивен трафик в Кресненското дефиле заради ремонтни дейности

Репортер: Владислава Миланова
Чете се за: 01:17 мин.
Регионални
Продължават частичните ремонтни дейности по подмяна на асфалтовата настилка в Кресненското дефиле

Затруднения при преминаване и интензивен трафик в Кресненското дефиле заради продължаващите ремонтни дейности в участъка. Каква е ситуацията към момента?

Продължават частичните ремонтни дейности по подмяна на асфалтовата настилка в Кресненското дефиле. За сега трафикът на Кресненското дефиле е сравнително нормален. Налага се кратко изчакване от двете страни, тъй като движението се извършва поетапно в едната лента.

В Кресненското дефиле лентите са две и пътят няма алтернативен маршрут. Налага се шофьорите да изчакват повече от 30 минути. Не така беше във вчерашния ден, когато се образуваха километрични задръствания в Кресненското дефиле и изчакването беше повече от час.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ апелират хората да се движат с повишено внимание, намалена скорост и да спазват пътната сигнализация в района. В днешните часове след обед се очаква трафикът да се засили и отново е възможно да се образуват опашки. Ремонтните дейности се очаква да продължат до четвъртък.

Вижте прякото включване на Владислава Миланова

