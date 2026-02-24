Шофьорът, причинил жестоката катастрофата на Околовръстното шосе в Пловдив, призна вината си

В Пловдив започна делото срещу шофьора на товарния камион, причинил жестоката катастрофа на Околовръстното шосе, при която в края на ноември загина цяло семейство.
Близките на загиналото семейство се събраха пред съдебната зала с искане за бърз и справедлив процес - Росица Колева включваме с повече подробности.
Христина Чалъкова - майка на загиналата жена коментира: "Той уби всички нас, не само тях."
Адвокатът на близките на загиналото семейство Илия Тодоров коментира:
"Водачът има над 40 нарушения и то забележете за период от около 5 години. Категорично ще се борим за максималната предвидена присъда, в случая тя е 20 години и ако делото се развие по съкратеното съдебно следствие ще бъде намалена с 1/3."
Прокурорът Валентин Вълев заяви:
"Това зависи изцяло от волята на подсъдимия , той може да заяви, че желае да признае фактите и обстоятелствата по обвинителния акт."
Адвокатът на подсъдимия - Васил Василев: "Той е бил в абсолютен шок, в момента в който е настъпило произшествието, просто казва че в момента, в който усеща удар, до там е спомена му, няма обяснение за това нещо."