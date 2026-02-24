Шофьорът, причинил жестоката катастрофата на Околовръстното шосе в Пловдив, призна вината си

В Пловдив започна делото срещу шофьора на товарния камион, причинил жестоката катастрофа на Околовръстното шосе, при която в края на ноември загина цяло семейство.

Близките на загиналото семейство се събраха пред съдебната зала с искане за бърз и справедлив процес - Росица Колева включваме с повече подробности.

Христина Чалъкова - майка на загиналата жена коментира: "Той уби всички нас, не само тях."

Адвокатът на близките на загиналото семейство Илия Тодоров коментира:

"Водачът има над 40 нарушения и то забележете за период от около 5 години. Категорично ще се борим за максималната предвидена присъда, в случая тя е 20 години и ако делото се развие по съкратеното съдебно следствие ще бъде намалена с 1/3."

Прокурорът Валентин Вълев заяви: