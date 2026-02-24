БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Наредиха детски обувки пред руското посолство в София по повод четвъртата годишнина на войната в Украйна

Борислава Алексова
У нас
наредиха детски обувки руското посолство софия повод четвъртата годишнина войната украйна
Активисти и членове на ДСБ наредиха детски обувки пред Руското посолство в София със закачени табелки с възрастта на децата, загубили живота си във военните действия. Според лидера на партията Атанас Атанасов, общите европейски усилия за мир трябва да продължат и агресията да бъде спряна.

Атанас Атанасов, председател на ДСБ: "Стотици украински деца са убити в тази война, хиляди са отвлечени на територията на Русия, тази война е ужасна, в центъра на Европа. Затова сме тук да изразим своята солидарност с украинския народ."

#Русия - Украйна #детски обувки #4 години война #Руско посолство в София #акция #годишнина

КНСБ: Районният съд в Пловдив отмени задържането на Тодор Капитанов
КНСБ: Районният съд в Пловдив отмени задържането на Тодор Капитанов
Първият щъркел пристигна в петричкото село Рупите
Чете се за: 00:45 мин.
Бойко Василев за документалния филм "Следи по лентата": Много трудно е да направиш филм за един шедьовър
Чете се за: 03:45 мин.
4 години война: Как България се превърна във втори дом за хиляди украински граждани?
Чете се за: 04:02 мин.
Сергей Игнатов спря изгонването на осем организации от Студентския дом
Чете се за: 03:05 мин.
Колко ще струват предсрочните избори?
Чете се за: 04:07 мин.

4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията на Русия
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията на Русия
Чете се за: 06:02 мин.
По света
ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Киселова: Смяната на областни управители не беше изненада
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще има примирие
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Ветровито и с превалявания от дъжд във вторник
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Промените в Изборния кодекс: Правната комисия ще разгледа ветото на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Бой с брашно: Цветен карнавал се проведе в гръцкия град Галаксиди
Чете се за: 00:47 мин.
По света
