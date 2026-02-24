Наредиха детски обувки пред руското посолство в София по повод четвъртата годишнина на войната в Украйна

Активисти и членове на ДСБ наредиха детски обувки пред Руското посолство в София със закачени табелки с възрастта на децата, загубили живота си във военните действия. Според лидера на партията Атанас Атанасов, общите европейски усилия за мир трябва да продължат и агресията да бъде спряна.

Атанас Атанасов, председател на ДСБ: "Стотици украински деца са убити в тази война, хиляди са отвлечени на територията на Русия, тази война е ужасна, в центъра на Европа. Затова сме тук да изразим своята солидарност с украинския народ."