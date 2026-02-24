Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще има примирие

Президентът Илияна Йотова коментира продължаващата вече 4 години война в Украйна.

"Позицията моята и на г-н Радев е от първата нощ, в която избухна войната в Украйна. Аз не смятам, че това са специални операции, това е война, която за съжаление бушува вече 4 години и ако трябва да направим една равносметка - тя е почти толкова дълга колкото Втората световна война с цената на хиляди жертви и от двете страни. Силно вярвам, че ще има развитие на мирните преговори, че ще има примирие, че ще има връщане към нормалността. Участието на всички европейски страни, включително нашата страна във възстановяването на Украйна. Още от първия момент нашата позиция беше категорична и ясна - говорим за агресия и агресор."

Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили се запозна с "Анализ на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г." Анализът беше представен от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Тя му благодари за обзора и задълбочения анализ.

Снимки: БТА

Състоянието на българската армия се е подобрило, но финансирането остава проблем. Около това се обединиха експертите по време на представянето на доклада на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Ресорният министър съобщи, че заради липсата на бюджет и забавяне на доставките на последните 8 изтребителя F-16 за България плащанията ще бъдат разсрочени през следващите месеци. А президентът Илияна Йотова наблегна върху необходимостта от насочването на още средства в сектора.