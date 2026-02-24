БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще има примирие

Президентът Илияна Йотова коментира продължаващата вече 4 години война в Украйна.

"Позицията моята и на г-н Радев е от първата нощ, в която избухна войната в Украйна. Аз не смятам, че това са специални операции, това е война, която за съжаление бушува вече 4 години и ако трябва да направим една равносметка - тя е почти толкова дълга колкото Втората световна война с цената на хиляди жертви и от двете страни. Силно вярвам, че ще има развитие на мирните преговори, че ще има примирие, че ще има връщане към нормалността. Участието на всички европейски страни, включително нашата страна във възстановяването на Украйна. Още от първия момент нашата позиция беше категорична и ясна - говорим за агресия и агресор."

Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили се запозна с "Анализ на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г." Анализът беше представен от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Тя му благодари за обзора и задълбочения анализ.

Състоянието на българската армия се е подобрило, но финансирането остава проблем. Около това се обединиха експертите по време на представянето на доклада на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Ресорният министър съобщи, че заради липсата на бюджет и забавяне на доставките на последните 8 изтребителя F-16 за България плащанията ще бъдат разсрочени през следващите месеци. А президентът Илияна Йотова наблегна върху необходимостта от насочването на още средства в сектора.

"През 2025 година по отношение финансирането на армията има някакъв напредък , както на общото финансиране, така и на доходите на хората, но това все още не е достатъчно добре изчистен момент, защото не създава такава притегателна сила, такава каквато ние бихме искали да има. Няма да съобщавам цифри, но все още не са достатъчно добре окомплектовани Въоръжените сили на България", обобщи президентът Йотова.

Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната: "Основният извод, който беше направен в доклада, е, че Въоръжените сили изпълняват конституционните си задължения. Годината я отчитаме като креативна, която даде тласък както на окомплектоване на личния състав, така и модернизацията и отношението на хората се подобрява, но това, както казах аз, както каза и адмирал Ефтимов е само едно начало. Ние сме далече от състояние на модерни въоръжени сили, напълно съвместими с НАТО и в това направление ще трябва да се работи и да идентифицираме. Първо и най-важно - модернизация на нашите въоръжени сили."

