Пред съда в Пловдив се изправя шофьорът на товарния камион, обвинен за тежката катастрофа на Околовръстното

от БНТ , Репортер: Росица Колева
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
След по-малко от час пред съда в Пловдив се изправя шофьорът на товарния камион, обвинен за жестоката катастрофа на Околовръстното шосе, при която загина 4-членно семейство. Близките на загиналите се събират днес пред Съдебната палата с искане за бърз и справедлив процес.

В края на ноември миналата година късно вечерта 24-годишен шофьор на камион навлезе в насрещното движение и блъсна челно автомобил, в който пътувало 4-членно семейство. На място загиват жената, управлявала леката кола, съпругът ѝ и 14-годишната им дъщеря. А по-малкото момиче на 7 години е получило тежки травми.

„Това, което инициираме в момента, е демонстрация на нашата гражданска позиция, на всички близки и съпричастни към трагедията, която се случи в края на миналата година. Всички близки сме дълбоко опечалени, но реално тежестта на случилото се най-много пада на плещите на 7-годишното момиче, което оцеля и ще трябва да продължи да живее без семейство - без майка, баща, сестра“, сподели сестрата на загиналия мъж Таня Пушкова.

Тя допълни още:

„Това, за което се събираме тук, е да покажем нашата гражданска позиция и нашето искане за много бърз и справедлив процес, който да приложи законопоследователно и в пълната му тежест спрямо тежестта на последиците на това събитие“.

„Ние нямаме за момента притеснения, ние все още имаме надежда в закона, в съда, защото ако нямаме надежда ние ставаме циници. Имаме надежда, че процесът ще е честен и, че човекът причинил смъртта на нашите близки ще получи максималната присъда, която е отредена за подобно деяние. Това трябва да послужи за публичен урок за всички хора, които си мислят, че са над закона“, отбеляза съпругът на Пушкова.

Адвокатът на защитата заяви:

„Категорично ще се борим за максималната предвидена присъда от 20 години, тъй като деянието е квалифицирано като особено тежък случай. Защото освен, че едно цяло семейство загина и момиченце остана сирак, много са и отегчаващи отговорността обстоятелства - това, че водачът има над 40 нарушения и то за период около 5 години. Телесните повреди са много повече от една, тъй като малкото момиченце е с 5 средни телесни повреди“.

Протестиращите се надяват, че човекът, причинил катастрофата, ще получи максимална присъда. Отсечката на Околовръстното шосе, където се е случил инцидента в Пловдив, остава изключително опасна, за последните четири години там са станали над 100 тежки катастрофи.

Вижте прякото включване на Росица Колева.

