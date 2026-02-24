БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Очаква се президентът Йотова да подпише указ за освобождаването на главния секретар на МВР

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
президентът йотова кабинета гюров разчитам експертност политически залитания
Слушай новината

Предстои президентът Илияна Йотова да подпише указа за освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Новината беше съобщена в понеделник от служебния вътрешен министър Емил Дечев след първото заседние на кабинета „Гюров“.

В мотивите си Дечев посочи, че иска смяната на Рашков заради лошата организация на полицията в Пазарджик по време на предсрочния местен вот миналата година. Сред останалите аргументи за освобождаването на главният секретар на МВР са - ненавременна реакция по време на протестите от ноември миналата година, както и разследването по случая "Петрохан". Според Дечев отсъствието на главния секретар от медийното пространство е довело до редица спекулации с фактите. Мирослав Рашков заема поста главен секретар на МВР от август миналата година.

#президентът Илияна Йотова # Мирослав Рашков #указ на президента #главен секретар на МВР

Последвайте ни

ТОП 24

"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
1
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
2
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
3
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна...
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
4
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите
5
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам...
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
6
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Сигурност и правосъдие

Кабинетът предложи на президента да освободи главния секретар на МВР
Кабинетът предложи на президента да освободи главния секретар на МВР
Затварянето на летище "Васил Левски" е само за инженерни и логистични дейности по подготовката на летището, заяви Атанас Запрянов Затварянето на летище "Васил Левски" е само за инженерни и логистични дейности по подготовката на летището, заяви Атанас Запрянов
Чете се за: 00:20 мин.
Атанас Запрянов: Затварянето на летище „Васил Левски“ е само за логистични дейности Атанас Запрянов: Затварянето на летище „Васил Левски“ е само за логистични дейности
Чете се за: 02:30 мин.
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица" Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
Чете се за: 01:37 мин.
Случаят "Дебора": Георги Георгиев поиска отвод на съдебния състав Случаят "Дебора": Георги Георгиев поиска отвод на съдебния състав
Чете се за: 02:02 мин.
Делото "Дебора" продължава днес Делото "Дебора" продължава днес
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията на Русия
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията на Русия
Чете се за: 01:45 мин.
По света
ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ветровито и с превалявания от дъжд във вторник Ветровито и с превалявания от дъжд във вторник
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Промените в Изборния кодекс: Правната комисия ще разгледа ветото на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Още политически затворници бяха освободени във Венецуела
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Бой с брашно: Цветен карнавал се проведе в гръцкия град Галаксиди
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ