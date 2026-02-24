Очаква се президентът Йотова да подпише указ за освобождаването на главния секретар на МВР

Предстои президентът Илияна Йотова да подпише указа за освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Новината беше съобщена в понеделник от служебния вътрешен министър Емил Дечев след първото заседние на кабинета „Гюров“.

В мотивите си Дечев посочи, че иска смяната на Рашков заради лошата организация на полицията в Пазарджик по време на предсрочния местен вот миналата година. Сред останалите аргументи за освобождаването на главният секретар на МВР са - ненавременна реакция по време на протестите от ноември миналата година, както и разследването по случая "Петрохан". Според Дечев отсъствието на главния секретар от медийното пространство е довело до редица спекулации с фактите. Мирослав Рашков заема поста главен секретар на МВР от август миналата година.