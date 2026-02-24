БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 24.02.2026 г., 06:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
06:59, 24.02.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
2
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
3
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна...
4
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...
5
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам...
6
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
Реклама
Най-четени
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 23.02.2026 г., 20:50
Спортни новини 23.02.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 23.02.2026
Спортни новини 23.02.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 23.02.2026
Спортни новини 22.02.2026 г., 20:25 ч.
20:25, 22.02.2026
Спортни новини 22.02.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 22.02.2026
Спортни новини 21.02.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 21.02.2026
Реклама
Водещи новини
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията на Русия
06:14, 24.02.2026
Чете се за: 01:45 мин.
По света
ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите
06:10, 24.02.2026
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ветровито и с превалявания от дъжд във вторник
05:57, 24.02.2026
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ
06:27, 24.02.2026
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Промените в Изборния кодекс: Правната комисия ще разгледа ветото на...
06:07, 24.02.2026
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Още политически затворници бяха освободени във Венецуела
06:22, 24.02.2026
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Бой с брашно: Цветен карнавал се проведе в гръцкия град Галаксиди
06:45, 24.02.2026
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...
18:35, 23.02.2026
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ