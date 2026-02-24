Генералният секретар на НАТО: Не може да има истински мир в Европа, ако няма мир в Украйна

Европейският парламент се събра на извънредна сесия по повод годишнината от войната в Украйна
Годишнината от войната беше отбелязана и извън Украйна.
Европейският парламент се събра на извънредна сесия по повод годишнината, a евроинституциите бяха осветени в цветовете на украинското знаме. Преди минути Володимир Зеленски направи обръщение към Европарламента.
Възпоменателни церемонии се състояха в Латвия. Следобед ще се състои и видеоконферентна среща на Коалицията на желаещите, под председателството на британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон. В реч по повод годишнината, генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че не може да има истински мир в Европа, ако няма мир в Украйна.
Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "В най-тежките дни на Втората световна война, Уинстън Чърчил е казал "Нашите качества трябва да горят и светят през мрака на Европа." Пламъкът на свободата е жив в Украйна, и този пламък продължава да гори и свети. Слава на Украйна."