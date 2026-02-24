Генералният секретар на НАТО: Не може да има истински мир в Европа, ако няма мир в Украйна

Годишнината от войната беше отбелязана и извън Украйна.



Европейският парламент се събра на извънредна сесия по повод годишнината, a евроинституциите бяха осветени в цветовете на украинското знаме. Преди минути Володимир Зеленски направи обръщение към Европарламента.

Възпоменателни церемонии се състояха в Латвия. Следобед ще се състои и видеоконферентна среща на Коалицията на желаещите, под председателството на британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон. В реч по повод годишнината, генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че не може да има истински мир в Европа, ако няма мир в Украйна.