ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
14:03, 24.02.2026
Чете се за: 01:50 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
08:03, 24.02.2026 (обновена)
Чете се за: 06:05 мин.
Спортни новини 24.02.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
12:14, 24.02.2026
Спорт
11:38, 24.02.2026
В прокуратурата са постъпили два сигнала от високопоставени...
09:59, 24.02.2026
Бойко Василев за документалния филм "Следи по лентата":...
09:53, 24.02.2026
Пред съда в Пловдив се изправя шофьорът на товарния камион, обвинен...
08:50, 24.02.2026
Антон Станков: Подкрепям искането на министър Янкулов ВСС да избере...
08:15, 24.02.2026
Киселова: Смяната на областни управители не беше изненада
07:40, 24.02.2026
Свлачище край Каменар скъса канализационен колектор
07:23, 24.02.2026
"Не искам да съм следващият баща със загинало дете на...
ТОП 24
1
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна...
2
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
3
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв....
4
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...
5
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...
6
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Най-четени
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Олимпийският шампион Тони Йока промени националната си принадлежност и ще боксира за ДР Конго
Алберт Попов: Витоша трябва да бъде достъпна за всички, никъде по света не съм виждал такъв погром
13:25, 24.02.2026
Чете се за: 01:45 мин.
Хокеистите на САЩ бяха посрещнати като герои след историческата си олимпийска титла
12:38, 24.02.2026
Чете се за: 00:45 мин.
Бъдещето на Витоша и условията за практикуване на зимни спортове отново на дневен ред
12:38, 24.02.2026
Чете се за: 02:30 мин.
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
12:10, 24.02.2026
Чете се за: 02:12 мин.
Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев се срещна с председателя на Комисията по въпросите на младежта и спорта в Народното събрание Габриел Вълков
11:35, 24.02.2026
Чете се за: 00:45 мин.
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
14:00, 24.02.2026
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
"Искаме войната да свърши днес": Украйна отбелязва четири години от руската инвазия
12:16, 24.02.2026
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Депутатите обсъждат ветото върху промените в Изборния кодекс
13:09, 24.02.2026
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите
11:10, 24.02.2026 (обновена)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще...
11:14, 24.02.2026
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ
06:27, 24.02.2026
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промени в...
14:13, 24.02.2026
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Времето ще е с променлива, често значителна облачност и на много...
13:59, 24.02.2026
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
