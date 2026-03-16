Трима български състезатели ще участват на Световната купа по спортна аеробика в Токио

Чете се за: 01:15 мин.
Александър Мишинков, Борислава Иванова и Христо Манолов ще представят страната ни на престижния турнир през април

Снимка: БТА
Трима български състезатели ще представят страната ни на Световната купа по спортна аеробика за мъже и жени в Токио, която ще се проведе на 18 и 19 април в японската столица.

България ще бъде представена от Александър Мишинков, Борислава Иванова и Христо Манолов, които ще се състезават съответно в категориите индивидуално мъже, индивидуално жени и смесени двойки.

Турнирът в Токио има и специално значение, тъй като ще бъде последното издание на Световната купа „Сузуки“, която се организира повече от три десетилетия. Очаква се в надпреварата да участват 112 състезатели от 19 държави.

Заявките са разпределени във всички пет състезателни категории – индивидуално мъже (23 участници), индивидуално жени (29), смесени двойки (19), тройки (16) и групи (10). Стартовият списък включва както утвърдени състезатели, така и представители на новото поколение, които ще се опитат да оставят своя отпечатък в последното издание на турнира.

На миналогодишното издание на Световната купа българските представители спечелиха един сребърен и един бронзов медал.

