Министерствата на спорта и туризма представиха подготовката за домакинството на Джиро д'Италия

България ще бъде домакин на първите три етапа от Обиколката на Италия тази година.

Министерството на туризма и Министерството на младежта и спорта представиха пред водещи европейски медии подготовката на България за домакинството на първите три етапа от Giro d’Italia 2026, които ще се проведат в началото на май тази година и ще бъде предавано на живо в ефира на БНТ 3.

В срещата участваха представители на авторитетни издания като Corriere della Sera, Marca, La Gazzetta dello Sport, Tuttobici и Eurosport. Министрите на туризма и на младежта и спорта – Ирена Георгиева и Димитър Илиев – представиха организацията, координацията между институциите и очакваните ефекти от събитието.

По думите на министър Георгиева, домакинството на престижното колоездачно състезание е възможност България да достигне до милиони потенциални туристи чрез международното излъчване. Тя подчерта, че трасето на българските етапи ще премине през няколко дестинации, сред които Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София – съчетавайки морски, културен и градски туризъм. Това ще позволи природното и културното богатство на страната да бъде представено пред широка аудитория.

Министър Илиев акцентира върху мащаба на събитието и важността на стриктната координация между институциите, включително с общините, като подчерта, че безопасността и нормалното протичане на събитието са водещ приоритет. Той посочи, че държавата и местните власти работят съвместно за безпроблемното провеждане на състезанието, както и очакванията събитието да повиши интереса на повече млади хора към колоезденето и активния начин на живот.

В рамките на подготовката институциите си партнират с летищата в София, Варна и Бургас за улесняване на пътуванията на участници и гости. Туристическият сектор също е в готовност да посрещне очаквания засилен интерес.

Според министър Георгиева ефектът от домакинството ще бъде дългосрочен – чрез повишаване на разпознаваемостта на България и развитие на велотуризма.

Двамата министри изразиха увереност, че провеждането на Джиро д'Италия в България ще привлече значителен международен и вътрешен интерес и ще утвърди страната като дестинация за спортен и събитиен туризъм.

България ще бъде домакин на първите три етапа от Обиколката на Италия тази година. Стартът е на 8 май с етап от Несебър до Бургас. На 9 май участниците ще карат от Бургас до Велико Търново, а на 10 май предстои преминаване на разстоянието от Пловдив до София.

Свързани статии:

Гюров: Подготовката за Giro d'Italia върви с висока интензивност
Това е едно от най-значимите събития за нас, написа още служебният...
Чете се за: 01:52 мин.

14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен пик спрямо еврото
Тръмп: Иран иска да бъде сключено мирно споразумение
След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

Марко Треспиди поема женския национален отбор по хандбал
Националите по бокс в пълна бойна готовност за Световната купа в Бразилия
11 щангисти ще представят България на европейското по вдигане на тежести в Батуми
Николова, Брезалиева и ансамбълът жени ще участват на Световната купа в Баку
Любомир Ганев: Поставихме добра основа за бъдещето развитие на спорта
Илиана Раева: Възхитена съм от доклада на Бербатов
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки "Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването на горивата Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването на горивата
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
От първо лице - пътуване към Украйна на Великден: Нощта, в която...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След началото на морската блокада: Обсъжда ли се втори кръг от...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Предлагат да се спре забавянето на изплащането на пенсиите заради...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
