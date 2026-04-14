Министерствата на спорта и туризма представиха подготовката за домакинството на Джиро д'Италия

Министерството на туризма и Министерството на младежта и спорта представиха пред водещи европейски медии подготовката на България за домакинството на първите три етапа от Giro d’Italia 2026, които ще се проведат в началото на май тази година и ще бъде предавано на живо в ефира на БНТ 3.

В срещата участваха представители на авторитетни издания като Corriere della Sera, Marca, La Gazzetta dello Sport, Tuttobici и Eurosport. Министрите на туризма и на младежта и спорта – Ирена Георгиева и Димитър Илиев – представиха организацията, координацията между институциите и очакваните ефекти от събитието.

По думите на министър Георгиева, домакинството на престижното колоездачно състезание е възможност България да достигне до милиони потенциални туристи чрез международното излъчване. Тя подчерта, че трасето на българските етапи ще премине през няколко дестинации, сред които Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София – съчетавайки морски, културен и градски туризъм. Това ще позволи природното и културното богатство на страната да бъде представено пред широка аудитория.

Министър Илиев акцентира върху мащаба на събитието и важността на стриктната координация между институциите, включително с общините, като подчерта, че безопасността и нормалното протичане на събитието са водещ приоритет. Той посочи, че държавата и местните власти работят съвместно за безпроблемното провеждане на състезанието, както и очакванията събитието да повиши интереса на повече млади хора към колоезденето и активния начин на живот.

В рамките на подготовката институциите си партнират с летищата в София, Варна и Бургас за улесняване на пътуванията на участници и гости. Туристическият сектор също е в готовност да посрещне очаквания засилен интерес.

Според министър Георгиева ефектът от домакинството ще бъде дългосрочен – чрез повишаване на разпознаваемостта на България и развитие на велотуризма.

Двамата министри изразиха увереност, че провеждането на Джиро д'Италия в България ще привлече значителен международен и вътрешен интерес и ще утвърди страната като дестинация за спортен и събитиен туризъм.

България ще бъде домакин на първите три етапа от Обиколката на Италия тази година. Стартът е на 8 май с етап от Несебър до Бургас. На 9 май участниците ще карат от Бургас до Велико Търново, а на 10 май предстои преминаване на разстоянието от Пловдив до София.