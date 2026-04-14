Гюров: Подготовката за Giro d'Italia върви с висока интензивност

Андрей Гюров окачестви Giro d’Italia като едно от най-значимите събития за служебния кабинет. Министър-председателят отбеляза, че работата по подготовката на едно от най-престижните състезания, което ще се проведе на 8,9 и 10 май и ще бъде предавано на живо в ефира на БНТ 3, върви с висока интензивност.

Гюров използва своя официален Facebook профил, за да уточни, че почти всичко е готово относно неговото провеждане, което ще бъде в три етапа: Етап 1: Несебър - Бургас (8 май 2026 г.), Етап 2: Бургас - Велико Търново (9 май 2026 г.) и Етап 3: Пловдив - София (10 май 2026 г.).

"След изборите, Giro d’Italia е едно от най-значимите събития за нас. То е сред най-престижните колоездачни обиколки в света, наред с тези на Испания и Франция и привлича изключително голям брой зрители и туристи.

"Работата по подготовката е ежедневна и с висока интензивност. Почти всичко вече е готово, остава да бъде решен само един проблемен участък. С министъра на регионалното развитие Николай Найденов го огледахме отвисоко, за да се уверим, че трасето се изпълнява качествено.

Срещнахме затруднения, свързани с наличния ресурс. Предишното ръководство беше увеличило разходите за текущи ремонти и поддръжка до 55 милиона евро при първоначално гласувани 10 милиона.

Подобно на ситуацията в МВР, и тук сме изправени пред предизвикателството да постигнем повече резултати с по-малко средства“, написа Гюров.