Българките завършиха 11-и в отборното класиране на европейското първенство по планинско бягане

Женският национален отбор на България зае 11-о място в отборното класиране на дисциплината 13 километра изкачване и спускане в последния ден на европейското първенство по планинско бягане в словенския град Камник.

Най-добре от българските представителки се представи Маринела Нинева, която завърши на 30-а позиция с време 1:21:06 часа. Билсерин Сюлейман се нареди 43-а с 1:27:09, Силвия Георгиева зае 53-о място с 1:31:16, а Аника Атанасова финишира 57-а с резултат 1:36:03 часа.

С общ актив от 126 точки българският тим се класира на 11-ата позиция в крайното отборно подреждане.

При девойките до 20 години в дисциплината 6 километра изкачване и спускане Симона Гочева завърши на 49-о място с време 36:33 минути, а Йоана Йорданова се нареди 51-а с 36:49.

В надпреварата при юношите Стилиан Александров зае 32-о място с 27:50 минути. Александър Педев финишира 55-и, Виктор Петков е 58-и, а Атила Расим завърши на 61-а позиция. В отборното класиране българските юноши се наредиха 13-и със 145 точки.

С това приключи участието на българските състезатели на европейското първенство по планинско бягане в Словения.