Кими Антонели оцеля в хаоса на Монако и записа пета поредна победа във Формула 1

Андреа Кими Антонели спечели Гран при на Монако и записа пета поредна победа във Формула 1 след изключително драматична надпревара по улиците на Княжеството. Италианецът потегли отлично от първа позиция, контролираше състезанието почти през цялото време и удържа лидерството си въпреки две коли на сигурността и червен флаг в заключителната фаза.

Драмата започна още на старта, когато Макс Верстапен не успя да потегли нормално и се смъкна в дъното на колоната. Пилотът на Ред Бул се прибра в бокса още след първата обиколка и отпадна от надпреварата заради технически проблем.

Антонели бързо натрупа сериозна преднина пред Люис Хамилтън и Шарл Льоклер, докато зад тях се оформиха няколко стратегически битки. Състезанието се усложни от серия наказания за превишена скорост в питлейна, като санкции получиха Хамилтън, Джордж Ръсел, Оскар Пиастри, Пиер Гасли и Франко Колапинто.

В последната част хаосът се увеличи. Ланс Строл катастрофира на последния завой, което доведе до кола на сигурността, а малко по-късно Шарл Льоклер се удари на същото място. Заради проблем с асфалтовата настилка състезанието беше спряно с червен флаг десет обиколки преди финала.

След близо 40-минутна пауза надпреварата беше подновена със старт от място. Антонели отново потегли безупречно и запази първата позиция пред Хамилтън. Зад тях последваха нови инциденти и наказания, включително контакт между Нико Хюлкенберг и Карлос Сайнц, който извади испанеца от състезанието.

Антонели пресече финала първи и увеличи аванса си в генералното класиране до 66 точки. Хамилтън завърши втори, а Исак Хаджар се качи на подиума, макар резултатът му да остава под въпрос заради разследване за нарушение при червения флаг.

С победата си в Монако младият пилот на Мерцедес затвърди впечатляващата си форма и продължи доминацията си през сезона.