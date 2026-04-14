Преки разговори между Израел и Ливан

Посланиците на Израел и Ливан в Съединените щати се срещат днес във Вашингтон за разговори по разоръжаването на "Хизбула" и евентуално прекратяване на огъня.

Домакин на разговорите е Държавният департамент на Съединените щати. От там съобщиха, че в тях ще участва и американският държавен секретар Марко Рубио. Но перспективите за напредък са неясни.

Снощи лидерът на "Хизбула" Наим Касем призова ливанското правителство да отмени срещата. Касем описа разговорите като безсмислени. Той обяви, че "Хизбула" ще продължи да отвръща на израелските удари.

Израелската армия продължава сухопътната си операция в Южен Ливан и обкръжи бастиона на "Хизбула" град Бинт Джбейл. По данни на ливанските власти, загиналите в конфликта ливанци са вече над 2 хиляди.