Никола Николов – Паскал се призна за виновен за...
Чете се за: 02:22 мин.
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат...
Чете се за: 02:55 мин.
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1...
Чете се за: 01:05 мин.
Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн
Чете се за: 01:20 мин.
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение...
Чете се за: 04:57 мин.

Марко Треспиди поема женския национален отбор по хандбал

Спорт
В първите си изказвания Треспиди подчерта положителните тенденции в развитието на българския хандбал. 

По време на проведения се във Велико Търново турнир от IHF Trophy, България беше във фокуса на международния хандбал не само като домакин, но и като страна, предприемаща стратегически стъпки за развитието на женския национален отбор.

На място присъстваше един от утвърдените специалисти в европейския хандбал – Марко Треспиди, който следеше отблизо представянето на българските национални отбори до 17 и до 19 години. Именно тези състезателки се очаква в близко бъдеще да формират основата на женския национален отбор.

С решение на Българска федерация по хандбал, взето през месец декември 2025, италианският специалист ще поеме поста старши треньор на женския национален тим. Присъствието му в България по време на IHF Trophy бе част от процеса по наблюдение, селекция и планиране на бъдещото развитие на отбора.

В първите си изказвания Треспиди подчерта положителните тенденции в развитието на българския хандбал.

„Впечатлен съм от много от състезателките. Ясно се вижда, че българската школа се развива добре в последните години – това личи и по време на този турнир. Играчите имат нужда от повече мачове и възможности още в ранна възраст да играят в чужбина. Турнири като този са изключително важни – това са момичета, които след една-две години ще бъдат част от женския национален отбор“, каза Треспиди.

Италианският специалист акцентира и върху значението на работата в детско-юношеските формации.

„Стратегията да се работи сериозно при младите със сигурност ще даде резултат във времето. Треньорите, които работят с тези отбори, са професионалисти и залагат на техническото развитие“, добави селекционерът.

След края на турнира ще започне конкретното планиране около женския национален отбор, като основната цел е добро представяне на предстоящите международни форуми, включително новия турнир на IHF при дамите – Emerging Nations Championship.

„Намираме се в среда с едни от най-развитите хандбални държави като Сърбия и Румъния и е важно да поддържаме връзка с тях – както за контролни срещи, така и за бъдещо сътрудничество. Имаме нужда да изградим силен отборен дух. Разчитаме както на състезателките в чужбина, така и на младите, които постепенно ще заемат ключова роля в националния отбор“, допълни Треспиди.

Кариерата на Марко Треспиди включва десетилетия опит на най-високо ниво в европейския и международния хандбал. Носител е на най-високия треньорски лиценз в Европа – EHF Master Coach. Бил е треньор в елитни европейски първенства, технически директор на националните отбори на Италия. Делегат на EHF и член на комисията по плажен хандбал към европейската централа.

Свързани статии:

Хандбалните националки на България до 17 години с драматична победа срещу Узбекистан
Хандбалните националки на България до 17 години с драматична победа срещу Узбекистан
Мартина Тодорова изигра много силен мач за България и отбеляза 11...
Чете се за: 00:57 мин.
България U19 завърши наравно с Узбекистан на турнир по хандбал във Велико Търново
България U19 завърши наравно с Узбекистан на турнир по хандбал във Велико Търново
Мелина Спасова бе най-резултатна с десет попадения и с това оглави...
Чете се за: 01:35 мин.
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
1
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
2
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен пик спрямо еврото
3
След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен...
Тръмп: Иран иска да бъде сключено мирно споразумение
4
Тръмп: Иран иска да бъде сключено мирно споразумение
След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран
5
След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран
Политическо земетресение в Унгария: Внушителна победа за опозиционния лидер Петер Мадяр
6
Политическо земетресение в Унгария: Внушителна победа за...

Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
6
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

Още от: Още

Министерствата на спорта и туризма представиха подготовката за домакинството на Джиро д'Италия
Министерствата на спорта и туризма представиха подготовката за домакинството на Джиро д'Италия
Любомир Ганев: Поставихме добра основа за бъдещето развитие на спорта Любомир Ганев: Поставихме добра основа за бъдещето развитие на спорта
Чете се за: 05:25 мин.
Илиана Раева: Възхитена съм от доклада на Бербатов Илиана Раева: Възхитена съм от доклада на Бербатов
Чете се за: 04:42 мин.
Гюров: Подготовката за Giro d'Italia върви с висока интензивност Гюров: Подготовката за Giro d'Italia върви с висока интензивност
Чете се за: 01:52 мин.
Димитър Бербатов: Дал съм нещо, което работи в другите държави Димитър Бербатов: Дал съм нещо, което работи в другите държави
Чете се за: 04:27 мин.
Андрей Гюров: Спортът дава шанс и посока на хората Андрей Гюров: Спортът дава шанс и посока на хората
Чете се за: 04:45 мин.

Водещи новини

Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки "Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването на горивата Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването на горивата
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
От първо лице - пътуване към Украйна на Великден: Нощта, в която...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След началото на морската блокада: Обсъжда ли се втори кръг от...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Предлагат да се спре забавянето на изплащането на пенсиите заради...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
