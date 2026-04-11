Хандбалните националки на България до 17 години с драматична победа срещу Узбекистан

Националният отбор на България по хандбал за девойки до 17 години завърши на второ място на турнира за купата на IHF, след като надви Узбекистан с 37:36 (21:15) в последния си мач.

Българките изпревариха Узбекистан с този успех и финишират на две точки зад лидера Гвинея, който ще играе на финалите.

Мартина Тодорова изигра много силен мач за България и отбеляза 11 попадения, за да оглави класирането при реализаторите с 40 гола. Тя изпревари с четири втората в класацията Азали Морисет-Дейвис от Канада, която остана зад българката и в подреждането за голове и асистенции.

Карина Христова добави седем гола при отлична ефективност 88% в стрелбата, а за Узбекистан най-резултатна беше Наймахон Тургунова с осем попадения.