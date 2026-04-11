България си осигури трети финал на европейското първенство по скокове на батут

Трети финал за България на европейското първенство по скокове на батут в Портимао, Португалия.

След като Калоян Петров и Марияна Узунова при смесените синхронни двойки намериха място в битката за медалите, днес Петров се класира на финал и при младежите до 21 години индивидуално.

Той влиза в борбата за медалите със седма по сила оценка, но със сигурност ще остави най-доброто от себе си във финала утре.

Марияна Узунова също ще спори за отличията, след като по-рано зае четвърто място в квалификациите.

От останалите ни полуфиналисти Цветин Стоянов направи грешка в средата на комбинацията си и не успя да влезе във финал при юношите, завършвайки на 20-то място.



Пресиян Въндев изигра стабилна комбинация, но допусна грешка след последния елемент и остана на крачка от финалите, заемайки 11-то място в крайното класиране.



При жените Христина Пенева завърши 13-та, а при девойките Александра Вакарелска остана 22-ра.