Калоян Петров и Марияна Узунова ще спорят за отличията в смесените синхрони на европейското по скокове на батут

Българските състезатели записаха финал и полуфинал в третия ден от европейското първенство по скокове на батут, което се провежда в Портимао, Португалия.

Калоян Петров и Марияна Узунова си осигуриха място в битката за медалите в смесените синхронни скокове при състезателите до 21 години. Двамата завършиха квалификациите на трето място с общ сбор от 86.020 точки, след 37.930 за задължителната и 47.090 за волната си комбинация.

При девойките в синхронните скокове Мирела Косева и Цветелина Йоргова също продължават напред, след като заеха седмата позиция и се класираха за полуфиналите. Те събраха общо 80.590 точки от двете си изпълнения.

Другите български двойки – Микаела Христова със Сияна Павлова и Цветин Стоянов с Александър Райчев – не успяха да намерят място сред най-добрите и отпаднаха още в квалификациите.

Косева и Йоргова не успяха да стигнат до финал в друга дисциплина, след като завършиха на 23-то място с оценка 32.110 точки.

Надпреварата продължава утре с полуфиналите и финалите в различните възрастови категории.