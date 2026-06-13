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Шумен посреща млади таланти от девет държави на международен турнир по фехтовка

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Надпреварата U14 Circuit Shumen от календара на Европейската конфедерация събира 74 състезатели в дисциплината рапира

Шумен посреща млади таланти от девет държави на международен турнир по фехтовка
Снимка: БТА
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Шумен е домакин на международния турнир по фехтовка U14 Circuit Shumen, който е част от календара на Европейската конфедерация по фехтовка. Състезанието се провежда на 13 и 14 юни в спортна зала „Плиска“ и събира едни от най-перспективните млади състезатели в Европа.

Организатори на надпреварата са Фехтовална академия „Волов“ и Българската федерация по фехтовка. В турнира участват 74 момичета и момчета до 14 години от България, Великобритания, Румъния, Турция, Украйна, Германия, Люксембург, Сингапур и САЩ.

Състезанието е част от международната верига U14 Circuit и се провежда в дисциплината рапира. Турнирът дава възможност на младите фехтовачи да натрупат ценен международен опит и да премерят сили с представители на водещи школи от различни държави.

В първия ден от надпреварата кметът на Шумен проф. Христо Христов награди призьорите в отделните категории и поздрави организаторите за успешното провеждане на турнира.

Шумен продължава да затвърждава позициите си като един от центровете на българската фехтовка. Само преди месец клубът „Шумен 1951“ спечели държавната титла на рапира отборно при младежите по време на националния шампионат.

#международен турнир по фехтовка в Шумен

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