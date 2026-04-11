Без медал за Давид Иванов на Световната купа в Осиек

Давид Иванов зае седмо място във финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек, Хърватия.

Българският състезател получи оценка от 13.400 точки (6.0 трудност и 7.400 за изпълнение), което е значително по-нисък резултат спрямо този в квалификациите. В пресявките Иванов беше оценен с 14.266 точки – резултат, който би му донесъл бронзов медал във финала.

Златното отличие спечели европейският шампион от Лайпциг 2025 Хамлет Манукян (Армения) с 14.733 точки (5.7 трудност и 9.033 изпълнение).

За Иванов това е трето участие във финал на състезание от Световната купа, като по-рано през сезона той завоюва титлата в Баку.

България участва на турнира в Осиек с общо седем гимнастици.





