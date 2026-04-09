Давид Иванов е финалист на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек

Европейският вицешампион за младежи на този уред влезе в топ 8 със седми по сила резултат.

Давид Иванов се класира за финала на кон с гривни на четвъртата за годината Световната купа по спортна гимнастика в Осиек (Хърватия).

Европейският вицешампион за младежи на този уред от първенството в Римини (Италия) влезе в топ 8 със седми по сила резултат. За изпълнението си българинът получи оценка от 14.266 точки (трудност 6.0 и изпълнение 8.266 точки). За него това е трети финал на кон с гривни и четирите Световни купи от началото на годината.

Иванов спечели златен медал на коронния си уред в Баку (Азербайджан).

С най-висока оценка в квалификациите е олимпийският вицешампион от Париж 2024 Нариман Курбанов (Казахстан) с 14.766 (6.0 и 8.766).

Другият роден представител на този уред Раян Радков също показа силно съчетание. Той получи по-висока оценка за изпълнение (8.400), но с общ резултат от 13.900 точки остана 18-и и извън финалите заради по-ниската трудност. В квалификацията участваха общо 61 гимнастици.

На земя Даниел Трифонов допусна сериозна грешка и с 9.800 точки зае 53-то място.

При жените българките не успяха да достигнат до финалите. На прескок Кристин Кръстева остана 28-а с 11.850 точки, а Виктория Венциславова е 29-а с 11.216. На смесена успоредка Кръстева се нареди 39-а, докато Никол Стоименова е 49-а, съответно с 10.733 и 9.333 точки.

В петък, 10 април, предстоят квалификациите при мъжете на прескок (Даниел Трифонов), успоредка (Давид Иванов и Йордан Александров) и висилка (Трифонов и Александров), а при жените - на земя (Венциславова и Кръстева) и греда (Венциславова и Стоименова).

България ще бъде представена от седем състезатели на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек
