БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

България ще бъде представена от седем състезатели на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Състезанието ще се проведе от 9 до 12 април.

давид иванов представя българия световната купа спортна гимнастика кайро
Слушай новината

Седем състезатели (четирима мъже и три жени) ще представят България на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек (Хърватия), който ще се проведе от 9 до 12 април.

В състава при мъжете са златният медалист на кон с гривни от Баку 2026 Давид Иванов, носителят на сребърно отличие на висилка и бронзово на прескок от Световната купа в Ташкент миналата година Даниел Трифонов, на Йордан Александров - носител на златен медал на висилка от Световната чалъндж купа във Варна през 2024 година, както и на Раян Радков, който тази година се представя отлично в италианското първенство.

Треньор в мъжкото направление ще бъде Дамян Игнатов, а Антъни Вайс ще бъде длъжностното лице, отговарящо за анализа и статистиката. Съдия при мъжете е Илия Янев.

При жените за страната ще участват бронзовата медалистка на земя от Световната чалъндж купа във Варна Никол Стоименова, както и Виктория Венциславова и Кристин Кръстева.

Треньор при жените ще бъде Филип Янев, четвърти на прескок от Олимпийските игри в Атина 2004 и личен треньор на двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева. Съдия в женското направление ще бъде Катерина Маркова, съобщават от БФ Гимнастика.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Още от: Други спортове

Националите на България по холей на лед загубиха от Киргизстан в София
Националите на България по холей на лед загубиха от Киргизстан в София
Стефани Стоева и Калояна Налбантова с успешен старт на европейското по бадминтон
Чете се за: 01:30 мин.
България с четири бронзови медала от международния турнир на ITTF World Para в Ялова
Чете се за: 01:55 мин.
Александра Вътева с успешни тестове на пистата „Спа" преди старта на новия сезон
Чете се за: 02:15 мин.
Националната спортна академия „Васил Левски" отбеляза 130-ата годишнина от първите съвременни олимпийски игри с научна конференция
Чете се за: 07:55 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за внос на опасни отпадъци у нас
Чете се за: 05:05 мин.
По света
"Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята
Чете се за: 00:47 мин.
Любопитно
Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Мъж нападна с брадва своя съседка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Операция почти като на кино: Как САЩ спасиха своя пилот от Иран?
Чете се за: 04:02 мин.
По света
България призова да бъде възстановено свободното корабоплаване през...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Спомен за големия Михаил Белчев
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Отчитат спад на продажбите на имоти в големите градове през първото...
Чете се за: 02:40 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ