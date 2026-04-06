България ще бъде представена от седем състезатели на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек

Седем състезатели (четирима мъже и три жени) ще представят България на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек (Хърватия), който ще се проведе от 9 до 12 април.

В състава при мъжете са златният медалист на кон с гривни от Баку 2026 Давид Иванов, носителят на сребърно отличие на висилка и бронзово на прескок от Световната купа в Ташкент миналата година Даниел Трифонов, на Йордан Александров - носител на златен медал на висилка от Световната чалъндж купа във Варна през 2024 година, както и на Раян Радков, който тази година се представя отлично в италианското първенство.

Треньор в мъжкото направление ще бъде Дамян Игнатов, а Антъни Вайс ще бъде длъжностното лице, отговарящо за анализа и статистиката. Съдия при мъжете е Илия Янев.

При жените за страната ще участват бронзовата медалистка на земя от Световната чалъндж купа във Варна Никол Стоименова, както и Виктория Венциславова и Кристин Кръстева.

Треньор при жените ще бъде Филип Янев, четвърти на прескок от Олимпийските игри в Атина 2004 и личен треньор на двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева. Съдия в женското направление ще бъде Катерина Маркова, съобщават от БФ Гимнастика.