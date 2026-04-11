България U19 завърши наравно с Узбекистан на турнир по хандбал във Велико Търново

Националният отбор на България по хандбал за девойки до 19 години завърши наравно 33:33 (19:15) срещу Узбекистан в последния си мач от Група А на интерконтиненталната фаза на турнира за купата на IHF.

Надпреварата се играе във Велико Търново, а българките вече приключиха с мачовете си. Равенството с Узбекистан ги оставя на второ място с точка зад лидера Гвинея, който ще спечели потока при победа или равенство срещу Канада по-късно днес. Срещата е с начален час 16:45.

България започна силно мач и поведе с два бързи гола на Мелина Спасова. Националките водеха с четири попадения на полувремето, каквато беше преднината им и две минути и половина преди края на срещата, но Узбекистан вкара последните четири гола. Сунайон Шерипбаева оформи крайното 33:33 33 секунди преди края .

Спасова бе най-резултатна с десет попадения и с това оглави листата на реализаторите на турнира. Тя е с 38 попадения и има точно десет повече от канадката Маели Лемер, която ще играе следобед срещу Гвинея в последния си мач. Спасова е първа и по голове и асистенции.

Ивайла Димитрова добави девет гола за България, а най-резултатна за Узбекистан бе Сарбиназ Сапарбаева с десет.